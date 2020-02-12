Trabzon'da asayiş olayları - Son Dakika

Trabzon'da, son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 64 olay aydınlatıldı.

Trabzon Valiliğinin, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, toplam 64 olayın meydana geldiği belirtilerek, 128 noktada yapılan yol arama ve kontrol faaliyetinde 7 bin 603 kişi ve 5 bin 120 aracın sorguladığı, 11 şahsın yakalandığı aktarıldı.

Vakfıkebir ilçesinde 7 Şubat'ta 120 yıllık tarihi çeşmenin taşlarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması üzerine yapılan çalışmalarda, yapılan araştırma ve güvenlik kamerası incelemesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespit edilerek yakalandığı belirtilen açıklamada, ifadelerinde şüphelilerin suçlarını itiraf ederek çaldıkları çeşme taşlarının yerini göstererek teslim ettikleri bildirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin ifadesinin alınmasının ardından karakoldan serbest bırakıldığı aktarıldı.

Şalpazarı ilçesinde bir şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 av tüfeği, 3 tabanca, 2 kuru sıkı tabancadan dönüştürülmüş tabanca, 1 tabanca namlusu, 9 tabanca şarjörü, 210 adet 9 milimetre çapında fişek, 131 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 285 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 24 av tüfeği fişeği ele geçirildiği belirtilerek, gözaltına alınan şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl Mahallesi'nde izin almadan drone uçurduğu tespit edilen bir şüpheliye Sivil Havacılık Kanunu'nun 144'üncü maddesi gereği idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Ayrıca, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hükümlü olan şahsın ziyaretine gelen şüphelinin yapılan sorgulamasında Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan arandığı tespit edilmesi üzerine şüpheli sahsın Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, adli makamlara sevk edilen şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.