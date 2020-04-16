Trabzon'da asayiş olayları - Son Dakika

Trabzon'da son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında, 50 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde yapılan çalışmalarda, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan şahıs, Ortahisar Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ortahisar ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine diğer şahsı silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Hayrat ilçesinde devriye çalışmaları esnasında yapılan kimlik kontrolünde kimlik bildirmeyen şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılarak 187 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Maçka ve Hayrat ilçelerinde geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan toplam 13 kişi hakkında işlem yapıldı. Şahısların her birine 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Akçaabat ve Tonya ilçelerinde yapılan kontrollerde ise "20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayan 27 kişi hakkında her birine 392 lira para cezası uygulandığı belirtildi.