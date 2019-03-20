Trabzon'da Asayiş Uygulamaları

Trabzon'da, asayiş ve trafik uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı, 22 araca toplam 6 bin 361 lira idari para cezası uygulandı.

Trabzon'da, asayiş ve trafik uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı, 22 araca toplam 6 bin 361 lira idari para cezası uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "birden fazla kişiyle birlikte geceleyin yağma" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan O.G, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet vermek" ve 12 ayrı suçtan hakkın da kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.K, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.F. yakalandı.



Şahısların işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.



Öte yandan, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik 15-19 Mart arasında yapılan denetimlerde, il genelinde 296 araç kontrol edildi, kural ihlali tespit edilen 22 araçtan 1'ine takograf kullanmamak, 10 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 3 sürücüye hız sınırını aşmak, 1 sürücüye yetki belgesi dışında taşıma ve 3 sürücüye ise diğer maddelerden işlem yapıldı.



Uygulamalarda toplam 22 araca, 6 bin 361 lira trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Berat Albayrak Babasının Koluna Girip Mezarlığa Gitti

Sokak Ortasında Silahla Yaralama Kameraya Böyle Yansıdı

AB'den Google'a Rekor Ceza

Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava