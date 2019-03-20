Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Asayiş Uygulamaları

Trabzon'da Asayiş Uygulamaları

7 dakika önce

Trabzon'da, asayiş ve trafik uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı, 22 araca toplam 6 bin 361 lira idari para cezası uygulandı.

Trabzon'da Asayiş Uygulamaları, System.String[]
Trabzon'da, asayiş ve trafik uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı, 22 araca toplam 6 bin 361 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "birden fazla kişiyle birlikte geceleyin yağma" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan O.G, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet vermek" ve 12 ayrı suçtan hakkın da kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.K, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.F. yakalandı.

Şahısların işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Öte yandan, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik 15-19 Mart arasında yapılan denetimlerde, il genelinde 296 araç kontrol edildi, kural ihlali tespit edilen 22 araçtan 1'ine takograf kullanmamak, 10 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 3 sürücüye hız sınırını aşmak, 1 sürücüye yetki belgesi dışında taşıma ve 3 sürücüye ise diğer maddelerden işlem yapıldı.

Uygulamalarda toplam 22 araca, 6 bin 361 lira trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:24 Kaynak: AA

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