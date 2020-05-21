Trabzon'da asayiş uygulamaları - Son Dakika

Trabzon'da son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında gerçekleşen çalışmalarda, 2 bin 547 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 16 bin 671 kişi sorgulandı, 21 yabancı uyruklu şahsın denetim ve kontrolü yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 6 delici kesici alet, 1 kilo 354 gram esrar maddesi, 128,32 gram bonzai, 9 uyuşturucu hap, 6,09 gram kubar esrar ve bonzai karışımı, 16,27 gram metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 cam düzenek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca, emre aykırı davranış, dilencilik, yasa dışı bahis, hıfzıssıhha ve diğer konularla ilgili 108 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Farklı suçlardan arama kaydı bulunan 11 kişinin yakalandığı, ruhsatsız faaliyet gösteren 1 kahvehane ile ilgili işlem yapıldığı, kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, hakaret ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere 42 olayın aydınlatılarak 170 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise toplam 12 bin 766 araç ve sürücü kontrol edilerek, bin 508 araç sürücüsüne ve tescil plakasına toplam 533 bin 55 lira cezai işlem uygulandı.

Çevreye rahatsızlık veren, gürültü çıkaran ve abartı egzoz kullanan 57 araç sürücüsüne ise trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Emniyet kemeri denetiminde 26, motosiklet denetimlerinde 46, yolcu taşıyan araç denetiminde 70, yük taşımacılığı yapan araçların denetiminde 173, alkol denetimlerinde 2, radarlı hız denetiminde ise 376 sürücüye işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerde 201 araç trafikten men edildi.