Trabzon'da asayiş uygulamaları - Son Dakika

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 337 şahsa işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, eylül ayında yapılan asayiş uygulamalarında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 12 cam düzenek, 470,658 gram uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 32 kök hint keneviri bitkisi, 258 uyuşturucu hap, 6 tabanca ve 102 fişek ele geçirildi.

Denetimlerde 95 kişi yakalandı, 3 bin 95 liraya el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerce yapılan çalışmalarda ise 22 yaralama, 4 yağma, 7 silahla tehdit, 13 hırsızlık, 3 cinsel suçlar, 11 fuhuş suçları, 4 dolandırıcılık, 66 diğer suçlar olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan 120 kişi yakalandı.

Şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 kişi cezaevine teslim edildi.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin yaptığı uygulamalarda ise 720 olaya müdahale edildi, 67 aranan şahıs yakalandı, 52 kişiye idari işlem yapıldı, 3 şahsın üzerinde narkotik madde yakalandı, 201 araca işlem yapıldı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.