Trabzon'da asırlık çınarlar evlerinde ziyaret ediliyor - Son Dakika
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Trabzon'da asırlık çınarlar evlerinde ziyaret ediliyor

23.03.2022 13:43
Trabzon'da asırlık çınarlar evlerinde ziyaret ediliyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla kentteki 100 yaşından büyük vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hediye takdim ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla kentteki 100 yaşından büyük vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hediye takdim ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının organizasyonunda Trabzon genelinde yaşamını sürdüren 154 asırlık çınar, evlerinde ziyaret ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi ile TİSKİ'de görev yapan idareciler, mahalle muhtarları vasıtasıyla adresleri tespit edilen asırlık çınarların evlerine giderek ellerini öpüyor, talep ve şikayetlerini dinliyor. Ziyaretleri gerçekleştiren idareciler, 100 yaş üstü vatandaşlara günün anısına hediye takdiminde bulunuyor.

Hatırlandıkları için mutlu olduklarını dile getiren asırlık çınarlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürler etti.

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Sosyal Hizmetler Dairesi, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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