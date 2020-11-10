Trabzon'da Atatürk 82'inci ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Trabzon'da Atatürk 82'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
10.11.2020 10:53
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında Trabzon'da törenle anıldı.
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında Trabzon'da törenle anıldı. Saatler, 09.05'i gösterdiğinde kentte adeta hayat durdu.
Kenteki anma töreni, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise sirenler çalmaya başladı ve saygı duruşuna geçildi. Ardından da İstiklal Marşı okundu.15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Bank ve durakta oturanlar ayağa kalkarken, temizlik yapan belediye çalışanları da saygı duruşuna geçti. Saygı duruşu sırasında, bir sokak köpeğinin de hareketsiz durması, dikkat çekti.
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