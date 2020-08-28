Trabzon'da atletizm heyecanı sona erdi

TRABZON'da düzenlenen Atletizm 1'inci Lig Müsabakalarını erkeklerde Mardin Atletizm, kadınlarda ise İstanbul BBSK zirvede tamamladı. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintimar, büyük katılımla müsabakaların tamamlandığını belirterek, "Çok yetenekli gençler var ve yakın gelecekte bu sporcular uluslararası arenada kendilerini gösterecek potansiyeldeki sporcular. Umut doluyuz" dedi.

Trabzon'da yapılan Spor Toto 1'inci Lig Atletizm müsabakaları tamamlandı ve 4 takım Süper Lig'e yükseldi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve iki gün süren yarışmalar büyük çekişmelere sahne oldu. Söğütlü Atletizm Sahasında 10'u kadın toplam 25 ekibin katıldığı çekişmeli mücadelelerin ardından, erkeklerde ilk iki sırayı alan Mardin Atletizm ile Jandarmagücü, kadınlarda ise İstanbul BBSK ile Mardin Atletizm, önümüzdeki yıl için üst lige çıkan takımlar oldu.