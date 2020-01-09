Trabzon'da Atletizm Stadı yanındaki LPG tankı yangını korkuttu - Son Dakika

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Trabzon'da Atletizm Stadı yanındaki LPG tankı yangını korkuttu
6 saat önce
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Atletizm Stadı yanındaki LPG tankında çıkan yangın korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Atletizm Stadı yanındaki LPG tankında çıkan yangın korkuttu.
Yangın akşam saat 21.00 sıralarında Söğütlü mahallesindeki Olimpik Atletizm Stadı'nın yakınındaki LPG tankında çıktı. Edinilen bilgiye göre, pistin tribünlerinin hemen arkasında yer alan LPG tankında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Polis ekipleri yangının hemen ardından bölgeye gelerek meraklı vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri LPG tankına giden vanayı kapatmasının ve yaptıkları müdahalenin ardından yangın söndürüldü. - TRABZON
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