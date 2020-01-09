Trabzon'da Atletizm Stadı yanındaki LPG tankı yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da Atletizm Stadı yanındaki LPG tankı yangını korkuttu - Son Dakika

Trabzon'da Atletizm Stadı yanındaki LPG tankı yangını korkuttu

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Atletizm Stadı yanındaki LPG tankında çıkan yangın korkuttu.

Trabzon'da Atletizm Stadı yanındaki LPG tankı yangını korkuttu, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Atletizm Stadı yanındaki LPG tankında çıkan yangın korkuttu.


Yangın akşam saat 21.00 sıralarında Söğütlü mahallesindeki Olimpik Atletizm Stadı'nın yakınındaki LPG tankında çıktı. Edinilen bilgiye göre, pistin tribünlerinin hemen arkasında yer alan LPG tankında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Polis ekipleri yangının hemen ardından bölgeye gelerek meraklı vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri LPG tankına giden vanayı kapatmasının ve yaptıkları müdahalenin ardından yangın söndürüldü. - TRABZON

Atletizm, Söğütlü, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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