Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı - Son Dakika
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Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı

6 saat önce

Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı.

Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı, System.String[]

Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Söğütlü Atletizm Stadı'nın dış bölümünde bulunan LNG tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Stadın tribünlerine yaklaşık 20 metre uzakta meydana gelen yangını fark eden görevliler, tanka giden vanaları kapatarak itfaiyeye haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında yaralanan olmadı.

Atletizm, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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