Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankındaki yangınla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankındaki yangınla ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankındaki yangınla ilgili inceleme başlatıldı

6 saat önce

Trabzon'da dün atletizm stadının yakıt tankında çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankındaki yangınla ilgili inceleme başlatıldı, System.String[]

Trabzon'da dün atletizm stadının yakıt tankında çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Söğütlü Atletizm Stadı'nın yanındaki yakıt tankında dün akşam saatlerinde yangın çıktığı hatırlatıldı.

Olimpik ölçülerdeki stadın yakıt tankındaki yangının itfaiyenin yanı sıra Akçaabat Gençlik ve Spor Müdürlüğü görevlilerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldüğü belirtilen açıklamada, hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü uzmanlarınca inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada yakıt tankının yenileneceği kaydedildi.

Atletizm, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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