Trabzon'da Avrasya Pazarı'nın temel atma töreni düzenlendi - Son Dakika

Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde yapılacak Avrasya Pazarı için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, uzun süredir Trabzon'un gündemini meşgul eden ve 300'ün üzerinde esnafın sıkıntılar çekmesine neden olan yer sorununu nihayet çözdüklerini söyledi.

Esnafın yeni yerinde çok daha iyi şartlarda ticaretini sürdüreceğini aktaran Zorluoğlu, "Ben bu mesele ile 2019'un başında tanışmış oldum. Sayın İçişleri Bakanımız, Berat Albayrak bakanımız ve şehrimiz de bu konuyu sahiplendi. Ortahisar Belediye Başkanımızla beraber bu süreci bugüne kadar getirdik. Esasında çok büyük bir işi başardık." dedi.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak pazarın hem projesini hazırladıklarını, hem de yerini tahsis ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada Avrasya Pazarı'nın hemen arka kısmında önümüzdeki aylarda yine beraberce Karadeniz'in tek kuyumcu kentinin temelini atacağız ve inşasına başlayacağız. Bu hakikaten bu bölgeye apayrı bir değer katacak. Hedefimiz, yaklaşık 150'ye yakın kuyumcu esnafımızın bir arada olduğu, alt katta atölyelerin, üst katlarda satış birimlerinin olduğu, sosyal tesisleriyle, lokantasıyla bölgenin cazibe merkezi olacak önemli proje. Avrasya Pazarı'yla bu proje hayata geçecektir. Bunu da Kuyumcular Derneğimizle beraber yapıyoruz. Biz bu yöndeki projeleri derneklerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek odalarımızla birlikte yürütüyoruz, birlikte kotarıyoruz."

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyelerinin butona basmasıyla Avrasya Pazarı'nın temeline ilk harç döküldü.

Törene, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi de katıldı.