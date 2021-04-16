Avrasya Pazarı Projesi başlıyor - Son Dakika

Avrasya Pazarı Projesi başlıyor

16.04.2021 14:13

Trabzon'da yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla 7 bin 126 metrekarelik alanda yapılması planlanan Avrasya Pazarı'nın, bir yılda tamamlanması amaçlanıyor.

Trabzon'da yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla 7 bin 126 metrekarelik alanda yapılması planlanan Avrasya Pazarı'nın, bir yılda tamamlanması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, belediye binasındaki imza töreninde, Ortahisar ilçesi Moloz mevkisinde inşa edilen caminin çevresinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni yaşam ve rekreasyon alanında faaliyet gösterecek Avrasya Pazarı'nın yap- işlet- devret modeliyle hayata geçirileceğini söyledi.

Zorluoğlu, Avrasya Pazarı Projesi üzerinde 2 yıldır yoğun bir gayretle çalıştıklarını belirterek, "Proje, ortak çabanın ürünü olarak ete kemiğe bürünmüş kamuoyunun bilgisine sunulacak vaziyete gelmiştir. Biz bu Avrasya Pazarı'ndan 300'ün üzerinde esnafımızı çok daha modern, rahat ve konforlu şekilde ticaret yapacakları alana kavuşturacağız. Trabzon'da, Ankara'da bu konuda önemli destekler oldu." dedi.

Avrasya Pazarı'nın bir daha uzun yıllar yerinden kalkmamak üzere Trabzonlulara, pazarı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde hizmet edecek yapıda devam edeceğini dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Esnafımızla birlikte seçimden önce kahvaltıda buluşmuştuk. Orada bu konuyu enine boyuna tartışma imkanı bulmuştuk. İlk defa o zaman bu konunun önemini kavrama imkanı bulmuştuk. Esnafımızın genel olarak sıkıntılı olduğu bu dönemde moral olacağına inanıyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, Ortahisar ve diğer ilçe belediyelerimizle yakın teşviki mesai içinde çalışıyoruz."

Zorluoğlu, Avrasya Pazarı'nın yanında yer alacak Kuyumcu Kent, planetaryum, meydan, cami ve otopark gibi yeni yaşam ve rekreasyon alanları hakkında da bilgi verdi.

Trabzon Avrasya Pazarı Esnaflarını Koruna Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Muzaffer Beşinci de 32 yıllık bir geçmişe sahip olan Avrasya Pazarı'nın bölge için turizm ve kültürel bir değer olmakla birlikte şuandan itibaren artık tarihi bir misyona da sahip olacağını ifade etti.

Beşinci, Avrasya Pazarı'nın hak ettiği lokasyona ve mekana sahip olmadığından dolayı pazar esnafları olarak ticari ve maddi olmakla birlikte bugüne kadar sosyolojik anlamda ciddi aşılması zor sıkıntılar çektiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"32 yıllık bir sabrın mutlaka bir mükafatı olacaktır dedik ve şükürler olsun ki artık tarihi Avrasya Pazarı'mız hak ettiği değere ve mekana kavuşuyor. Projemiz, yap- işlet -devret modeli içerisinde yapılacak. Esnaflar olarak kendi imkanlarımızla buranın yapımını üstlendik. 350 esnaf ve belediye iş birliğiyle, belediye esnaf ele ele kalıcı iş yeri yapma çalışması olacaktır. Her şeyi devletten beklemeyelim bizlerde katkı verelim ki böyle güzel hizmetler çoğalsın. Tarihi Avrasya Pazarı 7 bin 126 metrekare olup, ticari alanı 6 bin 500 metrekaredir. Yaklaşık maliyeti 29 milyon 856 bin lira civarında olacaktır. ve bir yılda tamamlanması hedeflenmektedir."

İmza törenine katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Zorluoğlu ve Beşinci arasında imza töreni gerçekleştirildi.

Avrasya Pazarı Projesi başlıyor
Avrasya Pazarı Projesi başlıyor
Avrasya Pazarı Projesi başlıyor
Avrasya Pazarı Projesi başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar, Trabzon, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya Pazarı Projesi başlıyor - Son Dakika


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