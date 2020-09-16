Trabzon'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Hayde Trabzon Hareket Zamanı" sloganıyla 20-26 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler, 20 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Trabzon Barosu önünden "Ödüllü Bisiklet Turu" ile başlayarak saat 12.00'de devlet sahil yolundaki "Hızlı Yürüme Yarışı" ile devam edecek.

Yarışlarda dereceye girenler için saat 13.00'te ödül töreni düzenlenecek.

Trabzon kültürünün önemli parçası haline gelen bilyalı yarışlarının yaşatılması adına saat 14.00'te başlayacak yarışlar hafta boyunca devam edecek. Ayrıca saat 15.00'te "Koca Ayak" ve saat 16.00'da "4x4 Drag İtme" yarışları gerçekleştirilecek.

Hafta boyunca trambolin, denge simülatörü, mini golf, mini bowling, şut becerisi, Koca Ayak ve Limbo etkinlikleri yapılacak. 26 Eylül Cumartesi sona erecek etkinlik boyunca 61 bisiklet ve birçok sürpriz hediye dağıtılacak.

Öte yandan vatandaşların, sahil yolunda bulunan bisikletleri 16-22 Eylül tarihleri arasında ücretsiz kullanılabileceği bildirildi.