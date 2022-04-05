Trabzon'da Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika

Trabzon'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Meydan Parkı'ndaki törende, Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, meslek sorunlarının her geçen gün çoğalarak arttığı bir ortamda Avukatlar Günü'nü kutlayamadıklarını söyledi.

Avukatların, yargının üç kurucu unsurundan biri olduğunu ve bağımsız savunmayı temsil ettiğini belirten Aydın, aynı zamanda hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin teminatı olduklarını vurguladı.

Avukatların yaşadığı sorunlardan bahseden Aydın, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımızın ve mesleğimizin sorunları, çok büyük bir onurla sürdürdüğümüz mesleğimizi icra etmemize engel olmayacaktır. Bizler dün olduğu gibi bugün de yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz. Avukata yönelik şiddeti ne olursa olsun durduracağız. Meslektaşlarımızı ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddet karşısında yalnız bırakmayacağız."