Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü yangınlarına sebebiyet veren 7 kişi hakkında hukuki işlem... - Son Dakika

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Trabzon'da bahçe temizliği sırasında örtü yangınlarına sebebiyet veren 7 kişi hakkında hukuki işlem...
6 saat önce
Trabzon'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınlarına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan hukuki işlem yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
Trabzon'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınlarına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 7 kişi hakkında 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan hukuki işlem yapıldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'da 2 gündür süren örtü yangınları ile mücadele sürerken, bahçe ve fındıklık temizliği sırasında yaktıkları ateşlerle yangına sebebiyet verdikleri belirlenen 7 kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı. 7 kişi bulundukları yerlerde adli makamlara çağrılarak haklarında 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek' suçundan işlem yapıldı. İfadelerinin alınmasının ardından şahıslar serbest bırakıldı. - TRABZON
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