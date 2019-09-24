Son Dakika Haberleri: Trabzon'da balık boyutu limitlerine uymayan balıkçılara ceza
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Trabzon'da balık boyutu limitlerine uymayan balıkçılara ceza

1 saat önce

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, asgari avlanabilir boyutlardan küçük oldukları gerekçesiyle 30 kutu barbunya ve 5 kutu mezgite el konulduğu, 2 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Trabzon'da balık boyutu limitlerine uymayan balıkçılara ceza, System.String[]

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, asgari avlanabilir boyutlardan küçük oldukları gerekçesiyle 30 kutu barbunya ve 5 kutu mezgite el konulduğu, 2 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri avcılık düzenlemelerinin, 1380 sayılı kanun gereği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler ile yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, yürürlükteki Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ doğrultusunda 1 Eylül itibarıyla av yasaklarının sona erdiği ve balıkçı gemilerinin denize açıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon ili sınırlarında 2019-2020 av sezonunda 23 günde 99 denetim gerçekleştirildi. Söz konusu denetimlerde mevsimsel etkilerle bu dönemde avcılığına rastlanması beklenen türlerin gözlenmediği görüldü. Son bir hafta içerisinde artırılan denetimlerde 30 kutu barbunya ve 5 kutu mezgite asgari boy yasağına uymaması sebebiyle el konulmuş ve 2 kişiye idari para cezası uygulanmıştır."

Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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