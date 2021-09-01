Trabzon'da balıkçılar av sezonunun ilk gününde bol miktarda istavritle kıyıya döndü - Son Dakika

Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan Trabzon'daki balıkçılar, istavrit bolluğuyla kıyıya döndü.

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda dün akşam saatlerinde düzenlenen 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış töreninin ardından denize açılan balıkçıların ağlarına, Karadeniz'in Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit balığı takıldı.

Saat 00.00 itibarıyla ağlarını denize bırakan balıkçıların avladıkları istavrit, teknelerle en yakın kıyıya ulaştırıldı. Buradan da soğuk hava deposu bulunan kamyonetlerle Trabzon Balık Hali'ne taşınan balıklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kısa sürede tükendi.

Balıkçı Recep Denizer, AA muhabirine, bugünün yeni sezonun ilk günü olduğunu anımsatarak, balıkçı camiasına hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Yeni sezona istavrit ile başladıklarını ancak palamudun da bol olacağını ümit ettiklerini belirten Denizer, "Palamut için şu anda bir şey söylemek mümkün değil ama tahminler var. 3-5 gün geçtikten sonra güzel şeyler söyleyecek olduğumuzu düşünüyorum. Zonguldak tarafından güzel haberler geliyor, Sinop tarafından güzel haberler geliyor. Şu anda istavrit var, bir sıkıntımız yok. Halkımıza istavrit yedireceğiz şimdilik." diye konuştu.

Deniz suyunun şu anda çok sıcak olduğunun altını çizen Denizer, suyun soğumasıyla balık çeşitlerinin artacağını söyledi.

"Vatandaş bugün 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek"

Balıkçı Bahadır Özsandıkçı da teknelerin ilk gün istavritle kıyıya döndüğünü, 5-10 gün sonra palamut bolluğunun başlamasını bekledikleri kaydetti.

"Vatandaşımız bu sene ucuza balık yiyebilecek öyle görünüyor ilk günden." diyen Özsandıkçı, şöyle konuştu:

"İstavrit var, 5-10 gün sonra palamut balığı başlar, akabinde hamsi gelir. Vatandaş bugün 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek. İlerleyen günlerde 20 liraya düşmesi bekleniyor. Deniz suyu şu anda sıcak. Biraz daha balığın toplanması lazım. Bu sene sezon iyi olacak gibi görünüyor. Şu an itibarıyla Trabzon Hali'ne 1000 kasanın üstünde balık geldi, halen de gelecek var. Tahminim 1500-2000 kasayı bulur. Her kasada 15 kilogram balık oluyor."