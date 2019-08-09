Trabzon'da bandrolsüz kitaplar toplandı
39 dakika önce
Trabzon'da bandrolsüz satışa sunulan 238 kitaba el konuldu.
Trabzon Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:02 Kaynak: AA
'da bandrolsüz satışa sunulan 238 kitaba el konuldu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Denetim Komisyonu üyeleri, Ortahisar
ilçesinde kitap satışı yapan iş yerlerini denetledi.
Ekipler, denetimler sırasında üç iş yerinden toplam 238 "korsan" diye tabir edilen bandrolsüz kitap ele geçirdi.
İş yeri sahipleri hakkında, Fikri Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
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