Son Dakika Haberleri: Trabzon'da bandrolsüz kitaplar toplandı
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Trabzon'da bandrolsüz kitaplar toplandı

39 dakika önce

Trabzon'da bandrolsüz satışa sunulan 238 kitaba el konuldu.

Trabzon'da bandrolsüz kitaplar toplandı, System.String[]
Trabzon'da bandrolsüz satışa sunulan 238 kitaba el konuldu.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Denetim Komisyonu üyeleri, Ortahisar ilçesinde kitap satışı yapan iş yerlerini denetledi.
Ekipler, denetimler sırasında üç iş yerinden toplam 238 "korsan" diye tabir edilen bandrolsüz kitap ele geçirdi.
İş yeri sahipleri hakkında, Fikri Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Ortahisar, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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