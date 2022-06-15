Esentepe Mahallesi'nde, içerisinde yaklaşık 15 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulunan poşeti oturduğu bankta unutarak bölgeden ayrılan kişi, bir süre sonra durumu fark ederek geri döndü.

Kaynak: AA

Ortahisar, Esentepe, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da bankta unutulan altınları alan zanlı yakalandı - Son Dakika

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