Trabzon'da bankta unutulan altınları alan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da bankta unutulan altınları alan zanlı yakalandı

15.06.2022 11:07
Trabzon'da bankta unutulan altınları alan zanlı yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir bankta unutulan poşet içerisindeki altın ve ziynet eşyasını alan şüpheli yakalandı, altınlar sahibine teslim edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir bankta unutulan poşet içerisindeki altın ve ziynet eşyasını alan şüpheli yakalandı, altınlar sahibine teslim edildi.

Esentepe Mahallesi'nde, içerisinde yaklaşık 15 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulunan poşeti oturduğu bankta unutarak bölgeden ayrılan kişi, bir süre sonra durumu fark ederek geri döndü.

Poşetin bankta olmadığını gören kişinin başvurusu üzerine Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, unutulan poşet içerisindeki altın ve ziynet eşyasını alan şüpheliyi tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen altın ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TGC'yi ziyaret etti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, TGC'yi ziyaret etti
Kaynak: AA

Ortahisar, Esentepe, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da bankta unutulan altınları alan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde kayınpederini vurdu: Yaşadığım acıları yaşamasını istedim
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:55 9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:30:22. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da bankta unutulan altınları alan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement