Son Dakika Haberleri: Trabzon'da başhekimin aracına silahlı saldırı
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Trabzon'da başhekimin aracına silahlı saldırı

5 saat önce

Trabzon'da, özel bir hastanenin başhekiminin otomobili kurşunlandı.

Trabzon'da, özel bir hastanenin başhekiminin otomobili kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye giden F.İ, henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle hastane başhekimi Ahmet Çubukçu'nun aracına ateş açtı.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine silahını vererek teslim olan zanlı F.İ, gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin bir gün önce de hastaneye giderek Çubukçu ile görüştüğü ve tartışarak hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Yıldızlı Mahallesi, Ahmet Çubukçu, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:15 Kaynak: AA
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