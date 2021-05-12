Trabzon'da bayram arifesinde yol denetimi - Son Dakika

Trabzon'da bayram arifesinde yol denetimi

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper:

"Trabzonumuzda son 12 günlük periyotta ciddi manada kurallara uyulduğunu söyleyebiliriz"

TRABZON - Tam kapanma sürecinde tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yol denetimleri sürüyor. Ramazan Bayramı arefesinde yapılan denetimlere Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper de katılırken, yol denetimleri sırasında sürücüler uyarılarda bulundu, araçlarda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, tam kapanma sürecinde Trabzon'da son 12 günlük periyotta vatandaşların ciddi manada kurallara uyduğunu belirterek bayramda da kurallara uyulmasını istedi. Kısa vadede izinli olarak il dışına çıkacak olanlardan dolayı Trabzon'da arefe yoğunluğu yaşandığını belirten Alper, "Yarın bayram, bugün de arefe. Ramazan ayının son gününü vatandaşlarımız saat 17.00 kadar marketlerden ve bakkallardan alış veriş muafiyetlerini sonuna kadar kullanacaklar. Kısa vadede izinli olarak il dışına çıkacak olanlar ilimizden ayrılma süreci yaşanıyor. Gördüğümüz itibariyle yoğunluk söz konusu. Bu arefe yoğunluğu diyebiliriz. İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda, şehit ailelerimizin mezarlık ziyaretleri muafiyet kapsamına alındı. Trabzonumuzda son 12 günlük periyotta ciddi manada kurallara uyduğunu söyleyebiliriz. Dışarıdaki vatandaşımızın yoğunluğu bir manada kısıtlamayı deldiği anlamına gelmediğini görmüş oldunuz. Araçları durdurup yaptığımız kontrollerde vatandaşımızın hemen hemen hepsinin belgesinin olduğunu gördük. Bu anlamda ben Trabzonumuzun mübarek Ramazan Bayramı'nı cani gönülden tebrik ediyorum. Bayramın da tam bayram olması için kurallara uyalım" dedi.

Vatandaşların bu zor günlerde göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür eden Alper, "Vatandaşlarımıza sorumluluk bilinciyle bu zor günlerde bakanlık genelgelerine uymakta göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı hem ilimiz özelinde bizlere yapmış oldukları katkılardan dolayı şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.