Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

İskender Paşa Camisi'nde namaz kılan vatandaşlar
Dua edilmesi Trabzon
Trabzon'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.
Ortahisar ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Tarihi İskender Paşa Camisi'ne geldi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami içinde ve avluda saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldı.
Kılınan namazın ardından teşrik tekbirleri eşliğinde dua edildi.
Kaynak: AA
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