Trabzon'da bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

Trabzon'da, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Trabzon Şubesi üyesi bir grup doktor, özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla iş bıraktı.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü önünde bir araya gelen grup adına konuşan HEKİMSEN İl Temsilcisi Serpil Tuncay Yetişkul, sağlık çalışanları olarak hakaretlere, baskılara ve tehditlere maruz kaldıklarını belirtti.

Yetişkul, "Şimdiye kadar yapılması planlanan düzenlemelere bakıldığında şiddet yasası henüz tamamlanmamış olmakla birlikte şiddetin ortaya çıkmasına karşı sendikamız ve hekimlerin ortak talebi olan 19 uygulama önerimizden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir." dedi.

Hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettiklerini aktaran Yetişkul, "Kıymetli meslektaşlarım, artık birlik olduk. Her kesimden, her görüşten ve her alandan hekim ile çok daha güçlüyüz. Mücadelemiz yeni başlıyor ve haklarımızı eksiksiz şekilde alana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven de "Tüm Türkiye'de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.