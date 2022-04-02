Trabzon'da bazı su arıtma tesisleri devre dışı kaldı - Son Dakika

Trabzon'da bazı su arıtma tesislerinin devre dışı kaldığı bildirildi.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir haftadır hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıklar nedeniyle bölgedeki karın hızla eridiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Buna dayalı su bulanıklıkları had safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle bazı arıtma tesislerimiz devre dışı kalmıştır. Yomra ilçemizde de bulanıklığa bağlı ortaya çıkan sorunlar nedeniyle su kesintileri yaşanabilmektedir. Ani hava sıcaklığı değişimlerine bağlı gelişen bu olumsuz durumun en kısa sürede giderilmesi adına çalışmalarımız devam etmektedir."