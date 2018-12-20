Trabzon'da Bebekler Doğduklarında Dikilen Fidanlarla Büyüyor

Trabzon'da, "Fidanınla Büyü Bebek" projesi kapsamında, yeni doğan her bebek için fidan dikiliyor.

Trabzon'da, "Fidanınla Büyü Bebek" projesi kapsamında, yeni doğan her bebek için fidan dikiliyor.



Ortahisar Belediyesi tarafından fidan dikimini yaygınlaştırmak amacıyla bir süre önce başlatılan "Bir Fidan Bir İnsan" kampanyasının ardından başlatılan "Fidanınla Büyü Bebek" projesi sürüyor.



Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında kentteki hastanelerde dünyaya gelen bebekler için ailelerine çam fidanı hediye ediyor.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında bugüne kadar birçok anneye fidan hediye ettiklerini bildirdi.



Fidan dikmenin öneminin çok erken yaşlarda çocuklara aşılanması gerektiğini belirten Genç, bunun amaçla bugüne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.



Genç, fidan dikmenin ve yetiştirmenin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bir yönüyle bebek büyütmeye benziyor. Bebeklerimizi beslediğimiz ve bakımını yaptığımız gibi bu fidanları da sulamak, gübrelemek ve bakımını yapmak gerekiyor. Eğer çocuklarımız küçük yaşlarda fidan dikerek bu bilinci kazanırlarsa ne doğaya zarar verirler ne de ağaçlara. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak, temiz hava solumak için ağaçları korumanın ve fidan dikmenin ne derece önemli bir konu olduğunu çok iyi kavrarlar."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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