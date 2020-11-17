Trabzon'da belediye ekiplerinden 75 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 75 yaşındaki Emine Şişman'ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, "Beni Unutma Projesi" kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları doğum günlerinde yalnız bırakmıyor.

Ekipler, proje kapsamda Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde yaşayan Emine Şişman'ı evinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Ziyaret dolayısıyla mutlu olduğunu belirten Emine Şişman, ekibin hediye ettiği pastayı keserek doğum gününü kutladı.