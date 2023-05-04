Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı

04.05.2023 19:41

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada ilk tespitlere göre biri çocuk 4 kişi öldü, 21 yolcu da yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dörtyol mahallesi mevkiinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otobüste bulunan ilk belirlemelere göre 21 yolcu yaralanırken, biri çocuk 4 kişi de hayatını kaybetti.

PANİK VE ÜZÜNTÜ CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yol üzerinde yaparken, kazanın hemen ardından yaşanan panik ve üzüntü cep telefonu kameralarına yansıdı.

"KAZANIN NEDENİ TEKNİK İNCELEMENİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK"

Kaza sonrası olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada "Büyükşehir belediyemizin köylere ve mahallere sefer yapan otobüsü maalesef tek taraflı kaza yaptı. Teknik incelemenin ardından kazanın nedeni ortaya çıkacak. Midibüsün devrilmesi sonucu böyle bir olay meydana geldi. Şu anda gelen bilgiye göre 3'ü olay yerinde bir kız çocuğu da hastanede olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların hastanelerin intikalleri yapıldı. Hastanelere de şu ana kadar 21 yaralı intikal etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı - Son Dakika


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