Trabzon'da belli noktalardaki karantinalar sona erdi, bazı apartmanlar karantinaya alındı - Son Dakika

Trabzon'da belli noktalardaki karantinalar sona erdi, bazı apartmanlar karantinaya alındı

Trabzon'un Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerindeki belli noktalarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan karantina sona ererken, Maçka ilçesinde bazı apartmanlar karantinaya alındı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerindeki belli noktalarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan karantina sona ererken, Maçka ilçesinde bazı apartmanlar karantinaya alındı. Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Çarşıbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Mayıs tarihli kararıyla Yavuz Caddesi No: 14'te Doğa Apartmanı'ndaki karantinanın kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 6 Mayıs tarihli kararıyla da Sarıtaş Mahallesi'nde uygulanan karantinanın (Salihoğlu ve Şehitlik mevkileri hariç) kaldırıldığı kaydedildi. Maçka ilçesinde de bazı apartmanların karantinaya alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Maçka İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5-6 Mayıs tarihli kararları doğrultusunda, Atasu Mahallesi Fatih Küme Evleri No: 1, No: 3/2, No: 161/1'de bulunan apartmanlar ile Yüzüncüyıl Mahallesi Karamustafa Küme Evleri No: 13 ve No: 41/4'te bulunan apartmanlar karantina altına alınmıştır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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