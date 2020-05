Trabzon'da belli noktalardaki karantinalar sona erdi, bazı apartmanlar karantinaya alındı - Son Dakika

Trabzon'un Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerindeki belli noktalarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan karantina sona ererken, Maçka ilçesinde bazı apartmanlar karantinaya alındı.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Çarşıbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Mayıs tarihli kararıyla Yavuz Caddesi No: 14'te Doğa Apartmanı'ndaki karantinanın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 6 Mayıs tarihli kararıyla da Sarıtaş Mahallesi'nde uygulanan karantinanın (Salihoğlu ve Şehitlik mevkileri hariç) kaldırıldığı kaydedildi.

Maçka ilçesinde de bazı apartmanların karantinaya alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maçka İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5-6 Mayıs tarihli kararları doğrultusunda, Atasu Mahallesi Fatih Küme Evleri No: 1, No: 3/2, No: 161/1'de bulunan apartmanlar ile Yüzüncüyıl Mahallesi Karamustafa Küme Evleri No: 13 ve No: 41/4'te bulunan apartmanlar karantina altına alınmıştır."