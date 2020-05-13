Trabzon'da berber, kuaför ve güzellik salonlarına 12 bin 133 maske dağıtıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına 12 bin 133 maske dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske, siperlik ve dezenfektan desteği sağlandığı belirtildi.

Belediyenin koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren ihtiyaç sahipleri için tüm imkanlarını seferber ettiğine işaret edilen açıklamada, normalleşme sürecinde de esnaf ve vatandaşın yanında olmaya devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Trabzon Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hayri Köksal'ın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 759 erkek berberi için 7 bin 590 maske, 308 bayan kuaförü için 3 bin 80 maske, 36 güzellik salonu için ise 360 maske ile 1103 siperlik maske olmak üzere toplam 12 bin 133 maske dağıtıldı. Ayrıca tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarına 1 litrelik dezenfektan desteği verildi."

"Faaliyetlerine yeniden başlayan esnafımıza bol kazançlar diliyorum"

Öte yandan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da belediyenin, koronavirüs sürecinin en başından itibaren tüm imkanları ile sıkıntıda olan esnafın ve vatandaşın yanında olmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Zorluoğlu, toplum sağlığını korumak için alınan tedbirleri üst düzeyde uygulamak adına yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreci esnafımızla ve vatandaşımızla aşacağız demiştik. Şimdi ise normalleşme adımları atmaya başlayacak noktaya gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 50 gün kapalı olan ve normalleşme süreci çerçevesinde hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezi esnafımızın ve vatandaşımızın sağlığını korumak adına maske ve dezenfektan desteği sağladık. Faaliyetlerine yeniden başlayan esnafımıza bol kazançlar diliyorum."