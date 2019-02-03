Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Bilet Dolum Cihazlarına Zarar Verenlere Yasal İşlem

Trabzon'da Bilet Dolum Cihazlarına Zarar Verenlere Yasal İşlem

52 dakika önce

Trabzon'da bilet dolum cihazlarına zarar verenlere yasal işlem yapılacak.

Trabzon'da Bilet Dolum Cihazlarına Zarar Verenlere Yasal İşlem, System.String[]
Trabzon'da bilet dolum cihazlarına zarar verenlere yasal işlem yapılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına yerleştirilen bilet dolum cihazları, bazı kişi ya da kişiler tarafından tahrip ediliyor. Magandalar, Trabzon halkına kolaylık sağlamak için kurulan cihazlara karta benzetilmiş karton ya da metaller sokarak cihazların bozulmasına sebebiyet veriyor. Maddi değeri yüksek olan bu cihazların arızalanması ile kamu zararı yaşandığı gibi bilet dolumu yapmak isteyen vatandaşlar da mağduriyet yaşıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili olarak yasal işlem başlatılacağını ifade etti. Kent mobilyalarının halkın ortak malı olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, bu olaya sebebiyet verenleri kınadıklarını belirtti. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:54 Kaynak: İHA

Trabzon, Güncel
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