Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki Güzelce Sokak'ta 10 kapı numaralı apartman, meskunları içerisinde pozitif koronavirüs vakaları yaşanması nedeniyle karantinaya alındı.
Ekiplerce, karar üzerine apartman çevresinde önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:04 Kaynak: AA
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