Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı, 3 mahalledeki uygulama kaldırıldı - Son Dakika

"İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Mayıs tarihli kararıyla Hayrat ilçesi Geçitli Mahallesi'nin tamamında, Hayrat ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Nisan tarihli kararıyla da Onur Mahallesi ve Balaban Mahallesi'nde ( Hamzalı mevkisi hariç) karantina sona ermiştir."

Hayrat ilçesindeki 3 mahallede karantina süresinin sona erdiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Trabzon 'un Hayrat ilçesine bağlı Geçitli , Onurlu ve Balaban mahallelerinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan karantina sona ererken, Arsin ilçesinde bir apartman karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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