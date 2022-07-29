Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada da 1 hassas terazi ile bir miktar bulundu.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da çamaşır makinesine gizlenen uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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