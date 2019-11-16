Son Dakika Haberleri: Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda 100 kilo 650 gram kaçak bal ele geçirildi
Son Dakika Güncel Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda 100 kilo 650 gram kaçak bal ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda 100 kilo 650 gram kaçak bal ele geçirildi

6 saat önce

Trabzon'da yabancı plakalı bir aracın yakıt deposunun içindeki bölmede 100 kilo 650 gram gümrük kaçağı bal bulundu.

Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda 100 kilo 650 gram kaçak bal ele geçirildi, System.String[]

Trabzon'da yabancı plakalı bir aracın yakıt deposunun içindeki bölmede 100 kilo 650 gram gümrük kaçağı bal bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine yabancı plakalı bir aracı Ortahisar ilçesine bağlı Faroz Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, yakıt deposunun içinde ayrı bir bölüm olduğunu fark etti. Özel olarak tasarlanmış bölmede, gümrük kaçağı 100 kilo 650 gram bal ele geçirildi.

Ekipler, plastik bidonlara aktardıkları bala el koydu. Yabancı uyruklu sürücü hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Ortahisar, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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