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Trabzon'da bir dönem tarih oldu, oteller bölgesi yıkılmaya başlandı - Son Dakika

Trabzon'da bir dönem tarih oldu, oteller bölgesi yıkılmaya başlandı

14.06.2021 20:09

Trabzon'da bir dönem tarih oldu, oteller bölgesi yıkılmaya başlandı Fuhuş ve suç batağı olan Çömlekçi mahallesindeki oteller bölgesi kentsel dönüşümle yeni bir sayfa açıyor Yıkımına başlanan oteller bölgesi özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu bayanlar,...

Trabzon'da bir dönem tarih oldu, oteller bölgesi yıkılmaya başlandı

Fuhuş ve suç batağı olan Çömlekçi mahallesindeki oteller bölgesi kentsel dönüşümle yeni bir sayfa açıyor

Yıkımına başlanan oteller bölgesi özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu bayanlar, fuhuş çeteleri ve suç örgütlerinin merkeziydi

TRABZON - Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu bayanların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi Mahallesi'ndeki otellerin yıkımına başlandı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan çok sayıdaki otel son 25 yılda bir çok fuhuş operasyonuna sahne olmuş, sosyal etkileri bakımından bir çok sorunu da beraberinde getirmişti.

Bir zamanlar polis ekiplerinin özellikle otellere yaptığı fuhuş operasyonları ile adını duyuran mahallenin kötü imajı kentsel dönüşüm kapsamındaki bu yıkımlarla sona ererken, otellere yapılan baskınlarda fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınları gizlemek için hazırlanan gizli geçitler dikkat çekiyordu.

Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 2. etabı kapsamında oteller bölgesinde yapılan yıkımları ve çalışmaları Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu bugün yerinde inceledi.

Beraberinde AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile birlikte incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bugün Trabzon'da tarihi bir anı daha yaşadıklarını söyledi. Başkan Zorluoğlu, "Sosyal etkileri bakımından çok önemli bir alandayız. Çömlekçi, Trabzon'umuzun kadim bir mahallesi. Bu şehir burada Çömlekçi dükkanlarının çok yoğun olduğu zamanları da yaşadı. Fakat daha sonra bir takım sebeplerle burası eskidi ve yapı stoğu itibarıyla da bütünüyle yenilenmesi gereken, sosyal dokusu itibarıyla da dönüşmesi gereken bir alan haline geldi. Buranın geçmişi 2010 yılının başlarına dayanır. Kararlar alındı. Özellikle son 2 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, TOKİ Başkanımız, Milletvekillerimiz ile İl Başkanlığımız çok ciddi bir irade gösterdi ve büyük mesafe alındı. Bu projede bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve değerli TOKİ Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"60'a yakın bina kamulaştırıldı; Hak sahiplerinin paraları ödendi ve boşaltıldı"

Çömlekçi Projesi'nin 2 etaptan oluştuğunu da ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Şehrin doğusundaki 2.3 hektarlık alanda, birinci etabın geçtiğimiz yıl projesi bitti ihalesi yapıldı ve yüklenicisi işe başladı. Temel seviyesine de gelindi. Şimdi de 2. etaba başladık. 1'inci etaba göre daha geniş bir alan ve burada özellikle Trabzon'da önem arz eden oteller bölgesinin yıkımına hafta sonu itibarıyla başlamış olduk. Burada yaklaşık 51 parsel var. 60'a yakın bina kamulaştırıldı. Hak sahiplerinin paraları ödendi ve boşaltıldı. Güneye doğru da devam edecek ve bu alanı bütünüyle yıkıp, buranın da bir taraftan hazırlanan projesini tamamlayarak yeni halini inşa etmeye başlayacağız" diye konuştu.

Çömlekçi'de mahalle dokusunu yaşatmak istediklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Burada bir taraftan mahalle dokusunu yaşatmak bir taraftan da tescilli yapıları koruyarak bölgeye ayrı bir değer katılmasını sağlamak istiyoruz. Hem Trabzon'un ticaretine hem de bu tarihi Çömlekçi Mahallesi'nin tekrar oluşmasına zemin olacak çok önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. İnşallah 2023'ün sonuna geldiğimizde burada bambaşka bir Çömlekçi'yi yaşayacağız. Bu önemli çalışma Trabzonumuz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"İsim değişikliğinin gerekli olduğunu düşünmüyorum"

Basında ve sosyal medyada Çömlekçi Mahallesi'nin isminin değiştirilmesi yönündeki tartışmalarla ilgili sorulan soruyu da cevaplayan Başkan Zorluoğlu, "Esasında burası ismini öyle boş yere almış bir yer değil. Çömlek işi yapanların bulunduğu bir mahalleydi. Bence gayet hoş. Kadim bir mahalle ve hep Çömlekçi Mahallesi olarak bilinir. Dolayısıyla buranın isminin değişmesinin çok da gerekli olduğunu ben şahsen düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

İncelemelere katılan AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise "Trabzon'un artık kanayan yarası haline gelmiş, fiziki yıkımından çok sosyal etkileri bakımından çok önem arz eden, halkımızın beklediği Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. etabının yıkımında bulunmaktayız. Trabzon'un ve şehir merkezinin güzelleşmesi açısından baktığımızdan Trabzonumuza değer katacak çok önemli bir proje. Bu projede emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada irade gösterip projeyi hayata geçirme noktasında gayretleri bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Trabzon'da bir dönem tarih oldu, oteller bölgesi yıkılmaya başlandı
Trabzon'da bir dönem tarih oldu, oteller bölgesi yıkılmaya başlandı
Trabzon'da bir dönem tarih oldu, oteller bölgesi yıkılmaya başlandı
Trabzon'da bir dönem tarih oldu, oteller bölgesi yıkılmaya başlandı

Murat Zorluoğlu, Kentsel Dönüşüm, Trabzon, Sscb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da bir dönem tarih oldu, oteller bölgesi yıkılmaya başlandı - Son Dakika


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