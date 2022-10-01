Kent meydanı yakınlarında bir döviz bürosunda para bozduran kişi, piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan cep telefonunu bankonun üzerinde unuttu.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika

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