Trabzon'da bir hayırsever vatandaşların 450 bin liralık veresiye borcunu ödedi - Son Dakika

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir hayırsever, bakkal ve marketleri dolaşarak, vatandaşların 450 bin liralık veresiye borucunu ödedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem ve Belediye Başkanı Hanefi Tok ile iletişime geçerek, ilçedeki vatandaşların bakkal ve marketlere olan borcunu ödemek istediğini bildirdi.

Bunun üzerine, ilçede tespit edilen vatandaşların toplam 450 bin liralık borcu üstlenen hayırsever ödemeyi yaptı.

Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverin talebi üzerine kaymakamlığa bağlı Vefa Destek Gurubu görevlilerinden oluşan ekiplerin ilçe merkezindeki esnafı dolaşarak borcu bulunan vatandaşların listesini çıkardıklarını söyledi.

Hayırseverin vatandaşlara ulaşmasında aracı olduklarını belirten Çiğdem, görüşmeler sonucu borçlarının ödenmesini kabul eden 375 kişiye ait toplam tutarı ilettiklerini aktardı.

Çiğdem, tespit edilen vatandaşların bakkal ve marketlere olan toplam 450 bin liralık borcunu ödeyen hayırsevere teşekkür etti.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da hayırsever vatandaşın bu davranışının koronavirüs salgını süreci ve Ramazan ayına denk gelmesinin borçlu vatandaşları ve esnafı rahatlattığını söyledi.

Hayırsever vatandaşa duyarlılığından dolayı teşekkür eden Tok, "Belediye olarak biz de süreçte kendisine destek olduk. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.