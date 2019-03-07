Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Bir İlk

Trabzon'da Bir İlk

1 saat önce

Trabzon, tarihinde ilk kez kule ve tramplenle atlama yarışmasına ev sahipliği yapacak.

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Trabzon, tarihinde ilk kez kule ve tramplenle atlama yarışmasına ev sahipliği yapacak. Olimpik ölçülerdeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda yapılacak olan Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonasına 4 bölgeden 91 sporcu katılacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu Tramplen ve Kule Atlama Teknik Kurul üyeleri Aycan Limanlar ve Murat Sumen ile Antrenör Hasan Tosun, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek şampiyona öncesi durum değerlendirmesi yaptı. Aycan Limanlar, "Son derece modern bir havuzda böylesine önemli bir şampiyonayı düzenlediğimiz için mutluyuz. Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yarışacak olan sporcularımız için bu turnuva aynı zamanda, Haziran'da Rusya'da yapılacak olan Avrupa ve Temmuz'da Kore'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası için milli takım seçmelerinin ilk ayağı olacak" dedi.

Uzun yıllar ABD'de atlama branşında hizmet veren ve artık bu alanda Türkiye Yüzme Federasyonu bünyesinde eğitim çalışmaları verecek olan Murat Sumen, "Türkiye'de kule ve tramplenle atlamada Kış Kupası yapılabilecek nadir illerden biri olan Trabzon, her anlamda son derece donanımlı bir şehir" derken, İl Müdürü Öztürk ise "Bu branşta bir şampiyonanın Trabzon'da ilk kez düzenlenmesi bizi son derece sevindirdi. Yakın süreçte uluslararası organizasyonların da Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda düzenlenmesi için el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu.

Yarın (Cuma) sabah 09.00'da başlayacak olan yarışma, cumartesi tüm gün devam edecek, Pazar günü yapılacak olan müsabakaların ardından sona erecek. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:58 Kaynak: İHA

Spor
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