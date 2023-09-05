Trabzon\'da bir kadın, hastanede sıra bekleyen çarşaflı kadınlara hakaret etti

Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde, yaşlı bir kadın ile çarşaflı kadınlar arasında tartışma yaşandı. Tansiyonun yükseldiği o anlarda yaşlı kadın, çarşaflı kadınlara hakaret etti.

DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ İLE DALGA GEÇİP HAKARET ETTİ

Olay, Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane koridorundaki bankta sıra bekleyen yaşlı kadın ile çarşaflı kadınlar arasında tartışma yaşandı. Yaşlı kadın, çarşaflı kadınların dış görünüşü ile dalga geçerek, "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler..." gibi ağır hakaretler etti.

O anları görüntüleyen bir kadın da "Saygı duyacaksın! Sensin terbiyesiz! Ne istiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Çarşaflı kadınlara hakaretler savuran yaşlı kadına vatandaşlar ve güvenlik görevlileri müdahale etti.