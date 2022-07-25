Trabzon'un Hayrat ilçesinde, bir kadın ilkel teleferiğin demir aksamının başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yaş çay bahçesinde, hasat edilen ürünün taşınması için kullanılan ilkel teleferiğin demirden yapılmış kabin kısmı, Hülya Cin'in (44) başına çarptı.
Ağır yaralanan Cin, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da bir kadın ilkel teleferiğin kabininin başına çarpması sonucu öldü - Son Dakika