Trabzon'da bir kişinin yeğenini rehin aldığı iddia edildi - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişinin, anneannesini ziyarete giden üniversite öğrencisi yeğenini 4 saat rehin aldığı ve tehdit ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Kalkınma Mahallesi'nde ikamet eden anneannesini ziyarete giden üniversite öğrencisi S.H.B, dayısı E.B. tarafından evde 4 saat rehin alındığı ve tehdit edildiğine yönelik görüntüleri sosyal medyada paylaşarak yardım istedi.

Dayısının evden ayrılmasının ardından polise giden genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan E.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunun üzerine, S.H.B, anneannesi ile birlikte rehin alınarak tehdit edildiği anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dün akıl sağlığı yerinde olmayan dayım tarafından anneannem ve ben 4 saat rehin alındık. Ölümle tehdit edildik. Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Daha önce bir sürü dosyası olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararıyla serbest bırakıldı. Bir caninin tutuklanması için benim ya da ailemden birinin ölmesi gerekmiyor. Dün saatlerce psikolojik şiddet ve ölüm tehlikesi içindeydik. Yine bir can gitmeden E.B tutuklansın. Yardım edin bana, sesimi duyurun. Ben kendime yaşama ihtimali vermedim. Ölürken canım nasıl az acır diye düşündüm, acımasın diye dua ettim. Bugün yaşıyorum, yarın ne olacak." ifadelerini kullandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine E.B, yeniden gözaltına alındı.