Trabzon'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

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Trabzon'da bir mahalle daha karantinaya alındı
6 saat önce
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi karantina altına alındı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi karantina altına alındı.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen yeni tip korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi. Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:22 Kaynak: İHA
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