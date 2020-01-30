Trabzon'da bir okul çatlaklar nedeniyle boşaltıldı - Son Dakika

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Trabzon'da bir okul çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
6 saat önce
Trabzon'un Düzköy ilçesindeki bir okul binası, çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:06 Kaynak: AA
Trabzon'un Düzköy ilçesindeki bir okul binası, çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremlerin ardından Trabzon genelinde de özellikle okullarda çalışmalar başladı.
Yetkililer, Düzköy ilçesindeki Alazlı İlkokulu ve Ortaokulu binasında çatlaklar olduğunu belirledi.
Boşaltılması kararlaştırılan ve yıkılmasına karar verilen okulun öğrencilerinin eğitimlerine ilçedeki farklı bir okulda devam edecekleri öğrenildi.
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