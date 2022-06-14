Trabzon'da bir otele düzenlenen fuhuş baskınında "yok artık" dedirten olay! Baskından kaçmak için kamera ve alarm sistemi kurmuşlar - Son Dakika
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Trabzon'da bir otele düzenlenen fuhuş baskınında "yok artık" dedirten olay! Baskından kaçmak için kamera ve alarm sistemi kurmuşlar

14.06.2022 11:16
Trabzon'da bir otele düzenlenen fuhuş baskınında "yok artık" dedirten olay! Baskından kaçmak için kamera ve alarm sistemi kurmuşlar

Trabzon'da bir otelde fuhuş yapıldığı üzerine harekete geçen polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Baskın öncesinde 3 kadın şahsın otel odalarına bağlı alarm ve kamera sistemi sayesinde uyarılarak kaçtıkları ortaya çıkarken, emniyet kaçan fuhuş şüphelilerini yakaladığı bilgisi elde edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Gece saatlerinde otele baskın yapan polis ekiplerince yapılan denetim ve aramalarda polisin baskını esnasında odada kalan kişilere haber verilmesi için alarm ve kamera sistemi yerleştirildiği tespit edildi.

Fuhuş baskınına karşı alarm sistemi

3 KADIN ALARM SİSTEMİ SAYESİNDE KAÇTI

Baskın öncesinde 3 kadın şahsın otel odalarına bağlı alarm ve kamera sistemi sayesinde uyarılarak kaçtıkları ortaya çıkarken, 3 kadın bir süre sonra polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Fuhuş baskınına karşı alarm sistemi

HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Otel sahibine ve yakalanan 3 kadına 'fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçundan işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da bir otele düzenlenen fuhuş baskınında 'yok artık' dedirten olay! Baskından kaçmak için kamera ve alarm sistemi kurmuşlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da bir otele düzenlenen fuhuş baskınında "yok artık" dedirten olay! Baskından kaçmak için kamera ve alarm sistemi kurmuşlar - Son Dakika
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