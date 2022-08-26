TRABZON'DA OTOMOBİLLE DRİFTE 9 BİN LİRA CEZA

TRABZON'da bir sürücünün otomobille drift yaptığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Sürücüye 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu. Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, bir sürücünün caddede otomobille drift yaptığını tespit etti. Başlatılan çalışmayla yakalanan sürücüye, 'trafiği tehlikeye atmak' ve 'drift atmak? suçlarından 9 bin 125 lira idari pazara cezası uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.