Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Bir Yılda 82 Bin 500 Km Yol Süpürüldü

Trabzon'da Bir Yılda 82 Bin 500 Km Yol Süpürüldü

30 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 82 bin 500 km yol süpürdü.

Trabzon'da Bir Yılda 82 Bin 500 Km Yol Süpürüldü, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 82 bin 500 km yol süpürdü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, kendi sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda 2018 yılında gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından 2018 yılında 82 bin 500 km yol süpürüldü. Aynı yıl içinde 3 bin 600 km kaldırım ve yol yıkaması gerçekleştirirken ana yolların mıntıkasından 115 bin 200 kg çöp toplandı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri ayrıca ana arterler üzerinde bulunan 47 adet alt geçidi her hafta düzenli olarak birer kez yıkadı. Yıl boyunca her hafta 28 adet cami avlusunun temizlik işleri düzenli olarak gerçekleştirilirken 2018 yılında Ağustos ayı içerisinde Akçaabat- Derecik mevkiinde yaşanan heyelan olayı ve Ekim ayı içerisinde yoğun yağmur nedeni ile Araklı-Kaşıklı mevkiinde meydana gelen heyelan ve su baskını olayları sonrası yollar yıkanarak temizlik çalışmaları yapıldı. Yıl boyunca il genelinde yaşanan irili ufaklı heyelan olayları sonrası aynı çalışmalar tekrarlandı.

Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yürüyüş ve bisiklet yollarının temizliğini düzenli olarak gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında bu temizlik çalışmalarını her gün icra etti. Yürüyüş yolunda yaz aylarında her gün çekirdek kabuğu temizliği yapılması dikkat çekti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, il genelindeki bazı alanların temizlik işlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu alanlardaki temizlik çalışmalarına özel önem verdiklerini söyledi. Gümrükçüoğlu, "Yıl boyunca aralıksız olarak sorumluluklarını yerine getiren sahadaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

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