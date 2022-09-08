Trabzon'da ilkokula başlayan çocuklar için şenlik düzenlendi

Trabzon'da birinci sınıfa başlayan öğrencileri okula alıştırmak amacıyla "Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte okula yeni başlayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Belediyenin hizmet binası önünde iki gün devam eden şenliğe aileleriyle katılan çocuklar, kaybolmaya yüz tutmuş olan sek sek, körebe, köşe kapmaca, bezirgan başı, şut çekme ve deve/cüce gibi oyunlar oynayarak, keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar, tiyatro sanatçısı Murat Küçük'ün anlattığı hikayeleri dinleyerek, müzik, dans gösterilerine ve şarkılara da eşlik etti. Şenlikte çocuklara atıkların geri dönüştürülmesi ve ayrıştırılmasıyla ilgili eğitimlerde verildi.

Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç şenliğe katılarak çocuklarla yakından ilgilendi.

Çocuklara şenlik kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çam fidanları ile çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.