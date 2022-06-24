Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı - Son Dakika
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Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı

24.06.2022 10:04
Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yalıncak Plajında dün arkadaşı ile birlikte boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yalıncak Plajında dün arkadaşı ile birlikte boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalıncak Plajı'nda Selman Yeşilyurt (24) ile arkadaşı R.K. (22) dalgalı denize ve Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerinin uyarısına aldırmadan denize girdi. 2 arkadaş bir süre sonra denizde dalgalarla boğuşmaya başlayınca çevredekiler vatandaşların ve cankurtaranların yardımı ile sudan çıkartıldı. 2 şahıstan durumu ağır olan Selman Yeşilyurt Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne arkadaşı R.K. ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Selman Yeşilyurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Ortahisar, Yeşilyurt, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı - Son Dakika
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