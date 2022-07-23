Trabzon'da Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Trabzon'da Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi

23.07.2022 14:46
Trabzon'da Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi

Trabzon'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un başkanlığında Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

Trabzon'da, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un başkanlığında Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

Şehir merkezindeki bir otelde organize edilen toplantı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Gülveren ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ersoy'un başkanlık ettiği basına kapalı toplantıda, bölge illerindeki güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

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Kaynak: AA

mehmet ersoy, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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