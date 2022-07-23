Şehir merkezindeki bir otelde organize edilen toplantı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel , Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Gülveren ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

mehmet ersoy, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Bölge Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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